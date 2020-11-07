Действующего мэра Чернигова, главу региональной политической силы "Родной дом" Владислава Атрошенко избрали на второй срок. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Атрошенко набрал 77,49% (62 937 голосов). При этом его ближайшие соперники Вадим Антошин (ОПЗЖ) и Юрий Тарасовец ("Слуга народа") набрали 4,5% (3656 голосов) и 4,3% (3517 голосов) соответственно.

Читайте также Это возможно: Зеленский рассказал о выборах в ЛДНР

Барьер 5% на выборах в горсовет Чернигова преодолели пять партий:

– "Родной дом" – 58,05% (26 депутатов);

– "Слуга народа" – 7,92% (4 депутата);

– "Наш край" – 7,49% (4 депутата);

– ОПЗЖ – 6,83% (4 депутата);

– "Европейская солидарность" – 6,16% (4 депутата).

Отметим, Атрошенко занимает пост мэра Чернигова с 2015 года. Тогда он выдвигался от Блока Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве не будет второго тура выборов: кто победил и проходит в Киевсовет.

Детальнее читайте в нашем Telegram-каналі.