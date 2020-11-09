Компания JA Solar, один из крупнейших мировых производителей солнечных панелей, оказалась на грани банкротства Источник: JA Solar

В Китае задержали Цзинь Баофана, главу компании JA Solar Technology - одного из крупнейших производителей солнечных батарей в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Он находится под следствием, в чем именно власти КНР подозревают бизнесмена пока не известно.

В заявлении самой компании сказано, что Цзинь Баофан был задержан надзорным комитетом в восточном городе Пинду в связи с расследованием в соответствии с законом страны о надзоре. В JA Solar утверждают, что расследование никак не повлияло на деятельность компании и выпуск солнечных батарей.

Несмотря на это акции компании обвалились на бирже, а состояние Цзинь Баофана снизилось с $4,7 млрд до $3,7 млрд.

JA Solar - один из крупнейших в мире производителей интегрированных солнечных панелей с производственными мощностями для изготовления пластин, элементов и модулей. По данным Bloomberg, компания может производить около 15 гигаватт панелей в год.

Ранее сообщалось, что в Китае посадили бизнесмена, оскорбившего Си Цзиньпина.