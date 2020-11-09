Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G (видео) [ Редактировать ]
С космодрома Тайюань в Китае была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту.
Один из этих спутников - первый в мире испытательный спутник 6G, сообщает BBC.
Отмечается, что основная цель такого спутника - дистанционное зондирование земли.
Причем сферы, на которых он сосредоточен, - городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым требуются аналогичные услуги.
В то же время, он будет тестировать работоспособность экспериментальной технологии на терагерцевой частоте.
По данным издания, это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.
Ранее сообщалось, что SpaceX успешно запустила спутники Starlink после череды провалов.
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