С космодрома Тайюань в Китае была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту.

Один из этих спутников - первый в мире испытательный спутник 6G, сообщает BBC.

Отмечается, что основная цель такого спутника - дистанционное зондирование земли.

Причем сферы, на которых он сосредоточен, - городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым требуются аналогичные услуги.

В то же время, он будет тестировать работоспособность экспериментальной технологии на терагерцевой частоте.

По данным издания, это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.

Ранее сообщалось, что SpaceX успешно запустила спутники Starlink после череды провалов.