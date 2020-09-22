Китайского бизнесмена и блогера, экс-главу главу государственной строительной компании Huayuan Real Estate Grouр Жэнь Чжицяна приговорили к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение суда.

Жэнь Чжицяна признали виновным в хищении, получении взяток и других экономических преступлениях на сумму в 131 млн юаней ($19 млн). Помимо тюремного заключения, ему назначили штраф в 4,2 млн юаней ($620 тыс.).

69-летний Жэнь Чжицян пропал в марте 2020 года, ему приписывалось авторство эссе, в котором Коммунистическая партия критиковалась за реакцию на коронавирус, а лидер страны Си Цзиньпин был назван "клоуном". В апреле китайские власти сообщили, что бизнесмен стал объектом расследования о коррупции и он исключен из Компартии.

Жэнь Чжицян по прозвищу "Пушка"приобрел славу оппозиционера, смело критикующего власти. В 2016 году он осудил слова Си Цзиньпина о том, что СМИ должны служить партии. После этого власти закрыли аккаунт Жэнь Чжицяна в соцсети Weibo, где у него было около 38 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что парламент КНР одобрил возможность пожизненного правления Си Цзиньпина.