Моторошна ДТП під Херсоном. Дві пасажирки рейсового автобуса загинули на місці, ще п'ятнадцять людей, у тому числі дитину - шпиталізували. Водій автобуса не впорався з керуванням - виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. У салоні було двадцять п'ять людей, у тому числі діти. Практично усі пасажири потребували допомоги медиків. Водієві загрожує до 10 років за ґратами.

Дмитро Думанський, начальник відділу слідчого управління ГУ НП в Херсонській області: