Моторошна ДТП під Херсоном: водій автобуса не впорався з керуванням [ Редактировать ]
Моторошна ДТП під Херсоном. Дві пасажирки рейсового автобуса загинули на місці, ще п'ятнадцять людей, у тому числі дитину - шпиталізували. Водій автобуса не впорався з керуванням - виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. У салоні було двадцять п'ять людей, у тому числі діти. Практично усі пасажири потребували допомоги медиків. Водієві загрожує до 10 років за ґратами.
Дмитро Думанський, начальник відділу слідчого управління ГУ НП в Херсонській області:
Наразі тривають слідчі дії. Водія освідували за допомогою пристрою Drager, який показав відсутність алкоголю.
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