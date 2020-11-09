В Верховной Раде отклонили все законопроекты, направленные на урегулирование проблемы с растаможкой автомобилей на иностранной регистрации - так называемых "евроблях". Об этом сообщает "Лига".

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отклонил все восемь проектов законов, в том числе и тот, на котором настаивали "евробляхеры", которые на прошлой неделе протесты в правительственном квартале.

Главным аргументом против со стороны Министерства финансов стало отсутствие компенсаторных механизмов для бюджета. В Минфине оценили возможные потери для бюджета в 8 млрд грн.

Во время заседания комитета решили создать рабочую группу из народных депутатов и представителей Кабмина для поиска компенсаторов для бюджета при удешевлении растаможки, а также наработки нового законопроекта.

Как сообщали "Подробности", автомобилисты в проекте закона №3704 настаивали на изменении процедуры растаможки: убрать акцизный сбор, ввести обязательный технический осмотр машин, а также дополнить законодательство налогом на дорогие авто.

Напомним, что в конце октября 2020 года полицейским передали полномочия штрафовать владельцев "евроблях", нарушивших правила регистрации автомобилей, а такие машины отправлять на штрафплощадки.

Ранее полицейские могли тормозить "евробляхи" только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только работники таможни, не имевшие права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, вторые - накладывали взыскание.

Напомним, с 1 января 2020 в Украине вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.