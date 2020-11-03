Во вторник, 3 ноября, под Верховной Радой Украины в Киеве началась массовая акция протеста. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.

Так называемые "евробляхеры" - владельцы автомобилей на иностранных номерах - требуют от парламента принять закон о доступной "растаможке" автомобилей на иностранной регистрации. Автомобилисты заблокировали здание рады с плакатами "За доступную растаможку".

Параллельно проходит акция малых предпринимателей "Save ФОП". Бизнесмены протестуют против повышения налогов и постоянных проверок регуляторных органов.

В центр столицы нагнали сотни автомобилей. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева. Полностью парализована улица Грушевского - от Европейской площади до Арсенальной площади.

Водителей просят учесть эту информацию и корректировать свои маршруты движения.

Ранее сообщалось, что полицейские получили право штрафовать "евробляхи" за просрочку ввоза.