Новые налоги и упрощение правил растаможки: что требуют евробляхеры [ Редактировать ]
В четверг, 5 ноября, владельцы евроблях митинговали в правительственном квартале. Протестующие были нацелены встретить каждого депутата на входе в Верховную Раду и напомнить о законопроекте о льготной растаможке №3704 и заставить проголосовать за него как можно быстрее.
Организатор митинга - "АвтоевроСила".
Началось все еще неделю назад. Тогда Нацполиция получила дополнительные полномочия, согласно которым сотрудники обязаны:
- выявлять не зарегистрированные в течение 30 дней пригнанные на территорию страны авто
- выявлять факты управления такими автомобилями или попыток их утилизации.
Формально полицейские могли штрафовать евробляхеров и до этого.
В Кодексе об административных правонарушениях прописана возможность выписывать штрафы за управление авто на просроченной иностранной регистрации, а также за управление иномаркой в режиме временного ввоза, оформленной на другое лицо.
- Сейчас за управление машиной на просроченной иностранной регистрации полагается штраф в размере 8,5 тысяч гривен. Он должен быть выписан на месте остановки.
- Штраф за повторный случай - 17 тысяч плюс лишение прав на год и конфискация авто на штрафплощадку с платным хранением авто.
- Максимальная сумма штрафа может составить 170 тысяч гривен с конфискацией авто.
По оценкам экспертов, на данный момент не растаможенными остаются от 500-700 тысяч до более чем миллиона евроблях.
Их владельцы ждут закона о льготной растаможке. В проекте №3704, принятия которого добиваются митингующие, пописано несколько нововведений:
Отметим, все эти предложения (кроме увеличения сроков начисления налога с 5 до 8 лет) уже есть в новом проекте, который находится в работе в профильном комитете Рады.
Ранее сообщалось, что полицейские получили право штрафовать "евробляхи" за просрочку ввоза.
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