В четверг, 5 ноября, владельцы евроблях митинговали в правительственном квартале. Протестующие были нацелены встретить каждого депутата на входе в Верховную Раду и напомнить о законопроекте о льготной растаможке №3704 и заставить проголосовать за него как можно быстрее.

Организатор митинга - "АвтоевроСила".

Началось все еще неделю назад. Тогда Нацполиция получила дополнительные полномочия, согласно которым сотрудники обязаны:

выявлять не зарегистрированные в течение 30 дней пригнанные на территорию страны авто

выявлять факты управления такими автомобилями или попыток их утилизации.

Формально полицейские могли штрафовать евробляхеров и до этого.

В Кодексе об административных правонарушениях прописана возможность выписывать штрафы за управление авто на просроченной иностранной регистрации, а также за управление иномаркой в режиме временного ввоза, оформленной на другое лицо.

Сейчас за управление машиной на просроченной иностранной регистрации полагается штраф в размере 8,5 тысяч гривен. Он должен быть выписан на месте остановки.

Он должен быть выписан на месте остановки. Штраф за повторный случай - 17 тысяч плюс лишение прав на год и конфискация авто на штрафплощадку с платным хранением авто.

- 17 тысяч плюс лишение прав на год и конфискация авто на штрафплощадку с платным хранением авто. Максимальная сумма штрафа может составить 170 тысяч гривен с конфискацией авто.

По оценкам экспертов, на данный момент не растаможенными остаются от 500-700 тысяч до более чем миллиона евроблях.

Их владельцы ждут закона о льготной растаможке. В проекте №3704, принятия которого добиваются митингующие, пописано несколько нововведений:

Отметим, все эти предложения (кроме увеличения сроков начисления налога с 5 до 8 лет) уже есть в новом проекте, который находится в работе в профильном комитете Рады.

Ранее сообщалось, что полицейские получили право штрафовать "евробляхи" за просрочку ввоза.