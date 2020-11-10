В декабре состоится третье в этом году увеличение соцстандартов - прожиточного минимума для всех категорий населения до 2189 грн (последнее повышение было 1 июля - до 2118 грн). Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Минсоцполитики.

После повышения социальных стандартов пенсии с 1 декабря 2020 года будут повышены минимальная и максимальная пенсии:

минимальная пенсия - с 1712 до 1769 грн (+57 грн);

максимальная пенсия - с 17120 до 17690 грн (+570 грн).

Кроме того, вырастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год и вырастет с 17,12 до 17,69 грн.

Для украинцев, которые имеют полный стаж и получают минимум 2100 грн, после повышения минимальной пенсии ничего не изменится.

Показатель прожиточного минимума с 1 декабря вырастет также для различных социальных и демографических групп населения:

для детей до 6 лет - с 1859 до 1921 грн;

для детей от 6 до 18 лет - с 2318 до 2395 грн;

для трудоспособных лиц - с 2197 до 2270 грн;

для лиц, утративших трудоспособность - с 1712 до 1769 грн.

В 2021 году запланировано пять этапов повышения пенсий для разных категорий.

Как сообщалось ранее, пересчет пенсий ждет и чернобыльцев: какие будут надбавки.