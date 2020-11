Оксфордский словарь английского языка признал описание слова "женщина" устаревшим и сексистским, потому внес в него некоторые изменения. Женщин решили описать более позитивно, сообщает CNN.

"Мы расширили описание слова женщина за счет большего количества примеров и идиоматических фраз, которые изображают женщин в позитивной и активной манере. Мы позаботились о том, чтобы оскорбительные синонимы или смыслы были четко обозначены как таковые и включались только в тех случаях, когда у нас есть доказательства их использования в реальном мире", - говорится в заявлении Издательства Оксфордского университета.

Читайте также Комментарий из трех слов установил рекорд на YouTube

Например, чтобы уравновесить выражение "герой дня" (man of the moment), словарь добавил "героиню дня" (woman of the moment). Также в одном из определений женщина стала "женой, девушкой или любовницей человека", а не "мужчины".

Толчком к переменам стала петиция Change.org 2019 года, под которой подписались десятки тысяч человек. Их возмутили примеры использования слова женщина, в частности: "Я сказал тебе быть дома, когда я вернусь, маленькая женщина"; и "Если это не сработает, они могут стать уличными женщинами". На данный момент этих примеров в словаре нет.

"Наши словари отражают, а не диктуют, как используется язык. Это происходит исключительно из-за того, как реальные люди используют английский язык в своей повседневной жизни", - объяснили в издательстве.

При этом лексикографы позаботились, чтобы представления о женщине в словаре стали "позитивными и активными". К "оскорбительным, уничижительным или устаревшим" синонимам (например, "сука") были добавлены соответствующие ярлыки, а некоторые из них ("wench" - девка, телка) - удалены.

Ранее мы писали о том, что Facebook заблокировал "откровенно сексуальную" рекламу лука.