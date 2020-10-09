Facebook заблокировал рекламу лука сорта Walla Walla, назвав ее "откровенно сексуальной". Это произошло из-за спровоцированной алгоритмом ошибки, сообщает CBC.

Менеджер семеноводческой компании Джексон Маклин опубликовал не очень "жаркое" фото овощей, написав: "Только что получил уведомление от Facebook, что фотография, используемая для наших семян лука, является "откровенно сексуальной".

"Возможно, что-то в округлых формах лука могло быть ошибочно истолковано как грудь или что-то в этом роде", – считает Маклин.

Позже он попросил соцсеть пересмотреть причудливый запрет, но в течение нескольких дней не получал ответа. Только после того, как местные СМИ узнали об инциденте, Facebook признал, что допустил ошибку.

"Мы используем автоматизированные технологии, чтобы исключить наготу в наших приложениях, но иногда они не могут отличить луковицу от части человеческого тела", – сказала представительница Facebook Canada Мег Синклер.

В Facebook восстановили рекламу лука и извинились за проблемы, созданные для семеноводческой компании.

Ранее сообщалось, что министр выложил в Facebook 10 тыс. фото и стал звездой сети.