Facebook заблокировал "откровенно сексуальную" рекламу лука [ Редактировать ]
Facebook заблокировал рекламу лука сорта Walla Walla, назвав ее "откровенно сексуальной". Это произошло из-за спровоцированной алгоритмом ошибки, сообщает CBC.
Менеджер семеноводческой компании Джексон Маклин опубликовал не очень "жаркое" фото овощей, написав: "Только что получил уведомление от Facebook, что фотография, используемая для наших семян лука, является "откровенно сексуальной".
"Возможно, что-то в округлых формах лука могло быть ошибочно истолковано как грудь или что-то в этом роде", – считает Маклин.
Позже он попросил соцсеть пересмотреть причудливый запрет, но в течение нескольких дней не получал ответа. Только после того, как местные СМИ узнали об инциденте, Facebook признал, что допустил ошибку.
"Мы используем автоматизированные технологии, чтобы исключить наготу в наших приложениях, но иногда они не могут отличить луковицу от части человеческого тела", – сказала представительница Facebook Canada Мег Синклер.
В Facebook восстановили рекламу лука и извинились за проблемы, созданные для семеноводческой компании.
Ранее сообщалось, что министр выложил в Facebook 10 тыс. фото и стал звездой сети.
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