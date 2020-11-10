Экс-игрок, а ныне директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил тренерскую лицензию УЕФА. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Лицензия наивысшей категории дает право работать в качестве наставника по футболу клубов и сборных, которые входят в ассоциацию УЕФА.

Отмечается, что разрешение остается активным до 2023 года. Его продление возможно на курсах повышения квалификации.

Фото: Instagram

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