Экс-капитан "Шахтера" стал лицензированным тренером [ Редактировать ]
Дарио Срна/ фото: 112.ua
Экс-игрок, а ныне директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил тренерскую лицензию УЕФА. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Лицензия наивысшей категории дает право работать в качестве наставника по футболу клубов и сборных, которые входят в ассоциацию УЕФА.
Отмечается, что разрешение остается активным до 2023 года. Его продление возможно на курсах повышения квалификации.
Фото: Instagram
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