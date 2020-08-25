Львовский футбольный клуб "Карпаты" назначил нового главного тренера.

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Так, львовские "Карпаты" будет тренировать Любомир Вовчук. Контракт с наставником заключен сроком на один год, а с помощниками главный тренер определится в ближайшие дни.

Известно, что на протяжении последних недель "Карпаты" готовил к новому сезону Роман Гнатов. Его новым местом работы станет "Карпаты Галич-Бурштын".

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