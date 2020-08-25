Легендарный украинский клуб назначил главного тренера [ Редактировать ]
Фото: 24tv.ua
Львовский футбольный клуб "Карпаты" назначил нового главного тренера.
Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Так, львовские "Карпаты" будет тренировать Любомир Вовчук. Контракт с наставником заключен сроком на один год, а с помощниками главный тренер определится в ближайшие дни.
Известно, что на протяжении последних недель "Карпаты" готовил к новому сезону Роман Гнатов. Его новым местом работы станет "Карпаты Галич-Бурштын".
Читайте также, стало известно, кто станет главным тренером каталонской "Барселоны". Им станет голландец Рональд Куман.
по теме
Prev Next
25 августа 2020 08:52
В Украине выявили спад числа больных COVID-19
В Украине уже 108 415 подтвержденных случаев коронавируса
25 августа 2020 06:30
НБУ снизил официальный курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2020 года установил официальный курс
23 августа 2020 11:10
День государственного флага: Зеленский поздравил украинцев
Он призвал граждан вывесить сине-желтые флаги