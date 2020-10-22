"Шахтер" вырвался в лидеры Лиги Чемпионов [ Редактировать ]
Донецкий "Шахтер" возглавил группу B в турнире Лиги Чемпионов. Об этом пишет Terrikon.
22 октября "горняки" обошли мадридский "Реал" со счетом 3:2, набрав 3 очка. В другом матче Интер и Боруссия С сыграли вничью 2:2, и набрали только по одному баллу.
Отмечается, что в следующем туре "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" примет миланский "Интер", и попытается взять реванш за разгромное поражение в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы, а "Реал" погостит у менхенгладбахской "Боруссии". Оба поединка состоятся 27 октября.
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