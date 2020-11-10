Зеленский переговорил с Меркель: что обсуждали политики [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он сообщил в Twitter.
Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив.
"Важно продолжить переговоры в N4", - написал Зеленский, добавив пожелание немецкому народу сил для преодоления COVID-19.
Ранее мы писали, что президент Украины заразился коронавирусом. Позже он прокомментировал реакцию оппонентов на его болезнь.
по теме
Во вторник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель
В пятницу, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Стратегия экономического развития до 2030 года" по результатам аудита страны должна стать своего рода экономической Конституцией
В среду, 4 ноября резидент Украины Владимир Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента
В среду, 4 ноября, президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащим Национальной гвардии Виталием Маркивым
Во вторник, 3 ноября, президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию вокруг Конституционного суда