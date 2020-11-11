Генеральний директор ВООЗ вважає дуже перспективною вакцину проти COVID-19 від компанії Pfizer. І закликав ООН до справедливого розподілу препарату, коли він стане доступним.

Нагадаю, американська та німецька компанії оголосили про прорив у створенні вакцини від коронавірусу. Клінічні випробування показали, що їхній препарат знижує ризик зараження на 90 відсотків.

Чи справді вакцина ефективна і безпечна? Коли може з'явитися на ринку і скільки коштуватиме? Тетяна Логунова розкаже про все докладніше.

BNT162b2 - робоча назва вакцини, яку наразі обговорює увесь світ. Це результат співпраці німецької та американської компаній. І це принципово новий РНК-препарат, який містить не патоген чи його фрагмент, а генетичну інформацію збудника. Іншими словами: вакцина змушує клітини людського організму продукувати вірусний білок і формувати імунітет. Розробники вже завершили третю фазу клінічних випробувань і заявили про успіх.

Альберт Бурла, керівник компанії-розробника:

Це великий день для науки і для всього людства. Ми відчуваємо надії мільярдів людей, мільйонів компаній і сотень урядів. І наразі можемо сказати їм: здається, ми бачимо світло у кінці тунелю.

Вакцину перевірили на 40 тисячах добровольців з різних країн світу. Одним робили щеплення експериментальним препаратом, іншим кололи плацебо. Результати, запевняють розробники, обнадійливі: BNT162b2 знижує ризик зараження коронавірусом на 90 відсотків. Для порівняння, традиційні вакцини від грипу гарантують 50-60 відсотків захисту. Щеплення потрібно робити двічі, з інтервалом у три тижні.

Дослідження ще тривають. Але розробники вже цього місяця подадуть свій препарат на затвердження американському регулятору. І якщо той схвалить вакцину, компанії готові до кінця року поставити на ринок перші 50 мільйонів доз. Аналогічна процедура знадобиться і для виходу на європейських ринок.

У Євросоюзі, утім, вже заявили про намір закупити нову вакцину. Йдеться про контракт на 300 мільйонів доз.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Ми розраховуємо, що цю угоду укладуть найближчими днями. Адже буде складно пояснити європейцям, чому у Сполучених Штатах ця вакцина є доступною, а в Європі - ні.

При цьому, і в Європі і в США визнають: говорити про перемогу над коронавірусом ще зарано. Поки що мало вивчені побічні ефекти препарату, його вплив на різні вікові групи і невідомо, як довго вакцина захищатиме організм від хвороби.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми ще не бачили повної інформації про безпеку вакцини. Так, один бар'єр подолано! Але перед тим, як використовувати цей препарат, - треба зробити ще кілька кроків.

Джо Байден, обраний президент США:

Вже найближчим часом наш регулятор розпочне процес ретельної перевірки препарату. Він буде прозорим і ґрунтуватиметься на наукових даних. Аби американський народ був упевнений, що будь-яка схвалена вакцина - безпечна і ефективна.

Якщо вакцина пройде усі перевірки і отримає необхідні дозволи, на ринку вона з'явиться наприкінці цього або на початку наступного року. І тоді почнеться поетапний процес імунізації людства, який може тривати кілька років. Є новини і щодо можливої ціни препарату. Розробники повідомили, що вона відрізнятиметься залежно від регіону. Але буде нижчою за ринкову.