С 10 ноября в Киеве появилась функция бесплатного проезда на такси для онкопациентов.

Об этом сообщается на официальной странице колл-центра "Варто жити".

Люди могут доехать до государственного онкоцентра в своем городе и обратно бесплатно. Цель - уменьшить риски онколюдей со слабым иммунитетом при пандемии коронавируса.

Отмечается, что такая услуга такси является временной и действует до исчерпания лимита бесплатных поездок. Линии помощи по номеру - 5522. Также можно звонить по телефону +38 (093) 170 72 19.

Ранее сообщалось, что таксистам разрешили ездить по полосе общественного транспорта.