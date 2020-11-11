В Киеве появилось бесплатное такси: для кого и как воспользоваться [ Редактировать ]
С 10 ноября в Киеве появилась функция бесплатного проезда на такси для онкопациентов.
Об этом сообщается на официальной странице колл-центра "Варто жити".
Люди могут доехать до государственного онкоцентра в своем городе и обратно бесплатно. Цель - уменьшить риски онколюдей со слабым иммунитетом при пандемии коронавируса.
Отмечается, что такая услуга такси является временной и действует до исчерпания лимита бесплатных поездок. Линии помощи по номеру - 5522. Также можно звонить по телефону +38 (093) 170 72 19.
Ранее сообщалось, что таксистам разрешили ездить по полосе общественного транспорта.
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