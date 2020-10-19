Таксист вывез клиентку в лесополосу, изнасиловал, а потом как ни в чем не бывало отвез домой Источник: соцсети

Столичные оперативники задержали таксиста по подозрению в изнасиловании киевлянки. Об этом сообщает полиция Киева.

К правоохранителям обратилась жительница Голосеевского района с заявлением, что ее изнасиловали. На вызов к потерпевшей выехали врачи и следственно-оперативная группа.

Женщина рассказала, что в ночь на понедельник, 19 октября, вызвала такси на улицу Тулузы, чтобы ехать домой. Она запаниковала, когда увидела, что ее везут не туда, куда надо. Водитель вывез ее в лесополосу, пересел на заднее сиденье и изнасиловал. А потом как ни в чем не бывало отвез жертву домой.

Вырвавшись из лап садиста, женщина сразу же вызвала полицию. Она дала его приметы и описала автомобиль.

Оперативникам понадобилось около девяти часов, чтобы разыскать злоумышленника. Им оказался ранее не судимый уроженец Закарпатской области, 1974 года рождения. Его задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Идет следствие, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Если вина мужчины будет доказана, за изнасилование (ч. 1 ст. 152 УКУ) он отправится в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Египте изнасиловали 5-летнюю украинку, а ее мать пыталась скрыть надругательство.