США готові вакцинувати населення від коронавірусу вже у грудні, якщо компанія "Пфайзер" встигне подати документи для сертифікації, - про це заявив міністр охорони здоров'я.

Раніше німецька та американська лабораторії повідомили, що їхній препарат ефективний на 90%.

До масового щеплення готуються і у Великій Британії. ЄС також уклав угоду на постачання 300 мільйонів доз.

Водночас фахівці зауважують: вакцину "Пфайзер" треба зберігати за температури не вище мінус 70 градусів, а це може ускладнити її транспортування.