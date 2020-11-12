У США та Британії готуються до вакцинації населення від COVID-19 [ Редактировать ]
США готові вакцинувати населення від коронавірусу вже у грудні, якщо компанія "Пфайзер" встигне подати документи для сертифікації, - про це заявив міністр охорони здоров'я.
Раніше німецька та американська лабораторії повідомили, що їхній препарат ефективний на 90%.
До масового щеплення готуються і у Великій Британії. ЄС також уклав угоду на постачання 300 мільйонів доз.
Водночас фахівці зауважують: вакцину "Пфайзер" треба зберігати за температури не вище мінус 70 градусів, а це може ускладнити її транспортування.
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