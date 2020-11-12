Коронавирус бьет все рекорды: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на утро четверга, 12 ноября, в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавируса. За сутки COVID-19 заразились 11 057 человек.
Об этом говорится в официальной статистике от МОЗ.
За время пандемии от коронавируса скончались 9 145 человек (+198 за сутки). В то же время выздоровели 227 694 человек (+6235).
Ранее Комаровский назвал самое большое заблуждение о коронавирусе.
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