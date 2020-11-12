Вакцины от COVID-19 хватит максимум 20% украинцев - Ляшко [ Редактировать ]
Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса. Решение о дате поставки вакцины в Украину примут 19 ноября.
Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, страна работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины от коронавирусной болезни.
"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% количества населения. Речь идет о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание COVAX будет 19 ноября, тогда станет известно об ориентированных датах поставки", - заявил он.
Ранее Ляшко рассказал, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19.
Также сообщалось, что в ВОЗ "нашли" многообещающую вакцину от коронавируса.
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