В ВОЗ "нашли" многообещающую вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вакцину от коронавируса фармацевтической компании Pfizer считают очень многообещающей. Об этом сообщает Reuters.
Также он выразил надежду, что в мире будет появляться больше вакцин.
По его словам, ВОЗ рассчитывает на появление эффективной вакцины от COVID-19 до конца этого года.
Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов.
Кроме того, по словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, новости о возможной доступности эффективной вакцины предвещают серьезные проблемы, поскольку она хранится при очень низких температурах.
Ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 тысяч флаконов.
Также мы писали о том, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.
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