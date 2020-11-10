Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вакцину от коронавируса фармацевтической компании Pfizer считают очень многообещающей. Об этом сообщает Reuters.

Также он выразил надежду, что в мире будет появляться больше вакцин.

По его словам, ВОЗ рассчитывает на появление эффективной вакцины от COVID-19 до конца этого года.

Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов.

Кроме того, по словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, новости о возможной доступности эффективной вакцины предвещают серьезные проблемы, поскольку она хранится при очень низких температурах.

Ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 тысяч флаконов.

Также мы писали о том, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.

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