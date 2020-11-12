Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer и соучредитель компании BioNTech Угур Шахин не исключает начала вакцинации британцев до конца 2020 года. По его мнению, вакцинация от COVID-19 в Британии может начаться в следующем месяце.

Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Sky News.

По словам Шахина, первые готовые вакцины Pfizer могут попасть к британским пациентам уже к середине декабря 2020 года. Однако все будет зависеть от того, выдаст ли вовремя британский регулирующий орган соответствующую лицензию.

"Наиболее ранний срок поставки вакцин наступит не раньше середины декабря. И середина декабря не будет означать, что ситуация кардинально изменится. Это будет тяжелая зима. Прежде чем станет лучше, станет хуже", - добавил он.

В то же время ученый подчеркнул, что вакцина Pfizer поможет вернуться к нормальной жизни уже до середины 2021 года.

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