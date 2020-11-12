11 057 нових випадків інфікувань СOVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 198 людей померло. Це найвищі показники від початку пандемії - повідомили у МОЗ. Найбільша кількість випадків - у Києві та області, а також на Запоріжжі. Водночас збільшується кількість людей, які подолали недугу. Таких зареєстровано 6 235 лише за останню добу... На сьогоднішньому брифінгу міністр Степанов, з огляду на кількість інфікованих, обурився відмовою однієї із торговельних мереж дотримуватися карантину вихідного дня.

Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України: