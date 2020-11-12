Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
11 057 нових випадків інфікувань СOVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 198 людей померло. Це найвищі показники від початку пандемії - повідомили у МОЗ. Найбільша кількість випадків - у Києві та області, а також на Запоріжжі. Водночас збільшується кількість людей, які подолали недугу. Таких зареєстровано 6 235 лише за останню добу... На сьогоднішньому брифінгу міністр Степанов, з огляду на кількість інфікованих, обурився відмовою однієї із торговельних мереж дотримуватися карантину вихідного дня.
Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України:
Хочете покуражитись, хочете робити фарс на здоров'ї людей якщо хочете покуражитись поїхали зі мною в реанімацію , покуражтесь перед людьми які помирають кожного дня. Покуражтесь перед лікарями які кожного дня роблять все щоб зберегти життя людей + такий вам кураж потрібен.
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