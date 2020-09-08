В Турции ужесточили масочный режим из-за пандемии коронавируса. Со вторника, 8 сентября, защитные маски обязательно нужно носить во всех общественных местах. Об этом говорится в циркуляре МВД страны.

Граждане обязаны носить маски во всех без исключения общественных местах, в том числе на улицах, в парках, садах, местах для пикников, пляжах, общественном транспорте, рабочих местах, фабриках и т. д. Разрешено нахождение без маски только в жилых домах. Данное правило действует по всей стране (81 провинция).

Кроме того, в ресторанах, гостиницах и развлекательных заведениях с 24:00 запрещена любая музыка - как живая, так и в записи. Нарушители новых правил, направленных на борьбу с распространением COVID-19, будут наказываться штрафами.

В распоряжении МВД ничего не сказано об исключениях для туристов, которые, например, отдыхают на пляже.

Днем ранее в Турции запретили ездить стоя в городском общественном транспорте. Запрет не распространяется на метро, трамваи, метробусы, а также другие рельсовые транспортные средства.

Ранее сообщалось, что Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа.