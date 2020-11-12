Припинення планових госпіталізацій та операцій в Україні - неабияк збентежило українців. Кому тепер надаватимуть допомогу, а кому доведеться чекати невідомо скільки! Що зараз відбувається в лікарнях? Олена Логінова - бачила.

Пацієнти, які не на часі. Тепер у цій категорії якщо не кожен другий, то принаймні третій українець із хронічними захворюваннями.

Вам цілком законно можуть відмовити в лікуванні та госпіталізації. До посткарантинних часів. Зачекати доведеться і з плановими операціями. Так вирішив уряд - усе, аби заощадити ресурси.

Це 9 столична лікарня. Тут ковідними хворими зайняті всі 126 ліжок. Лікують інфікованих медики всіх профілів - і хірурги, і травматологи, і невропатологи.

Наталія, медсестра:

Всі відділення заповнені працюють лікарі на ізнос, бо нема кому працювати. всі медсестри лікарі хворіють. Ну клятву Гіппократа дав, ну стають і лікують, по профілю не по профілю тут не розбираються, це люди на передовій.

Ковідні пацієнти тепер у пріоритеті в кожній лікарні по всій Україні. Так вирішив уряд - і хворих, які можуть почекати і життю яких таке очікування не загрожує, не госпіталізують. Планові операції - теж не на часі. Але є й винятки: вагітні, породіллі, новонароджені, онкохворі, а також пацієнти з гострими станами - інфарктами та інсультами.

Олександр Щербина, директор Київської міської клінічної лікарні №7:

В любом випадку про госпіталізацію приймає безпосередньо сам лікар - якщо він приймає рішення, що цей хворий потребує ургентної госпіталізації і в подальшому оперативного втручання, значить такий хворий госпіталізується.

Виною вибірковості є брак кадрів і ліжок у лікарнях. Додатково по всій Україні потрібно звільнити 30 тисяч місць. І тих, з огляду на щоденну статистику, побоюються в МОЗ, може не вистачити. За скептичним прогнозом чиновників, скоро навіть у коридорах ніде буде класти хворих.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Поставлена задача нам збільшити досить терміново замість 50 тисяч ліжок які були готові приймати хворих з коронавірусною хворобою до 80 тисяч ліжок, на всі ці ліжка впродовж місяця буде забезпечено киснем 80 відсотків - і є літаки які будуть везти кисневий концентрат в Україну, а також додатково буде розведена мережа забезпечення киснем по закладах.

А це вже столична лікарня номер 7. Проводити тут планові госпіталізації та операції - вже припинили. Більшість ліжкового фонду, а це 70%, віддали під ковідних хворих.

Олександр Щербина, директор Київської міської клінічної лікарні №7:

Ми проводим ендопротезування суглобів киянам. На сьогоднішній день ми призупинили впровадження цієї програми, оскільки хворі, які в плановому порядку до нас госпіталізуються, обстежуються, лягають, ми проводим заміну суглобу і виписуєм їх. На сьогоднішній день ми цього не проводимо.

Але проблема, на яку тепер хоче заплющити очі влада, нікуди не зникне. Люди з не менш серйозними патологіями змушені будуть страждати наодинці й чекати на допомогу. І дехто з них може так і не дочекатися.

Всі повинні лікуватися і планові і ті, що з ковідом, а за рахунок одних нехай помирають, а других будем лічить, це тоже не вихід із становища.

Це дуже насторожує. Є випадки, коли людина може калікою залишитися, якщо їй своєчасно не зробити операцію.

Ідея чиновників - розгорнути додаткові польові шпиталі - зависла в повітрі. Її вже навіть не тиражують. Хоча планували під ковідних хворих перепрофілювати санаторії, готелі і навіть столичний Палац спорту.

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів:

Палац спорту, при таких фантазіях, напевно вони самі злякалися коли таке придумали, перетвориться фактично в палац смерті. Зараз зима і як нагріти палац спорту мінімум 20 градусів має бути температура. ну я вже не кажу про туалети, каналізацію і так дальше. Ну це просто я не знаю, як хтось це придумав то напевно і він злякався.

Може, й не з переляку, але зрештою чиновники взяли на озброєння іншу стратегію. Перепрофілювати лікарні, які вже є, і під'єднати в них ліжкомісця до кисню. Напередодні з Дорожнього фонду на ці потреби навіть забрали майже 900 мільйонів гривень.