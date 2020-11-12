Водій-іноземець, який збив чотирьох пішоходів у центрі Харкова, може уникнути покарання. Двоє з постраждалих ще й нині в тяжкому стані. І хоча винуватець аварії в усьому розкаявся й обіцяв їм допомогти, просити про допомогу доводиться небайдужих. Як таке можливо? - Світлана Шекера з'ясувала.

Ці кадри моторошної ДТП у Харкові побачила вся країна. І те, що чотири людини залишилися живими,- вже можна назвати дивом.

10-річного Артема Колесника уже перевели з реанімації до звичайної палати. У дитини - численні забиття, зламані руки й ноги. До хлопчика лікарі поки що нікого не пускають. Але запевняють - життя Артема в безпеці.

Олена Полещук, заступниця головного лікаря Харківської лікарні невідкладної допомоги:

Дитина була доставлена при свідомості, він і залишався при свідомості. Деякий час після оперативного втручання з приводу перелому кінцівок він перебував на ШВЛ, але був екстубований.

А от 50-річна жінка, яка першою потрапила під колеса Фольксвагена, у тяжкому стані. Вона в комі й на штучній вентиляції легенів.

Олена Полещук, заступниця головного лікаря Харківської лікарні невідкладної допомоги:

Прогнозів на теперішній час ми не можемо дати. Вона була доставлена в комі, і зараз перебуває в комі. В неї штучна вентиляція легенів. Деякий час її серцева діяльність була забезпечена за рахунок медикаментів, які вводилися. Зараз ми ці медикаменти можемо вже не вводити.

Винуватець ДТП - громадянин Єгипту Алі Хенді - нині в СІЗО. У понеділок суд відправив його за ґрати на два місяці з правом внести заставу в розмірі 10 із половиною мільйонів.

Я в усьому каюсь. Вину свою цілком визнаю. Прошу вибачення в усіх потерпілих. Визнаю усе. Якби мене не штовхнули, цього б не сталося. Але я каюсь і визнаю провину.

Адвокат підозрюваного тоді ж заявив - Хенді готовий фінансово допомогти постраждалим.

Дмитро Тимошенко, адвокат Алі Хенді, винуватця ДТП:

Прагне матеріально допомогти потерпілим. Відшкодувати завдану шкоду, скільки це можливо.

Та до сьогодні допомогу людям так ніхто й не запропонував. А от апеляцію на запобіжний захід - адвокат водія подав.

Ігор Черняк, адвокат постраждалих у ДТП:

Людина не є громадянином України, і відповідно якщо не будуть вживатися заходи в межах кримінального провадження, то може таке бути, що він просто-напросто зможе залишити територію України. На сьогодні законодавство України виписано таким чином, що воно допомагає іноземцям уникати відповідальності в подібних ситуаціях.

Батьки ж 10-річного Артема збирають гроші на лікування сина. Усіх небайдужих просять допомогти в інтернеті. Ліки дорогі, а попереду тривала реабілітація.