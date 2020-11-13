На Донбасі сапери розміновують прифронтові території [ Редактировать ]
Без обстрілів і втрат було на фронті минулої доби. У штабі ООС запевнили - ситуація під контролем українських армійців.
Скориставшись затишшям, сапери ДСНС розміновують прифронтові території. Минулої доби очистили майже 7 гектарів, виявили 74 вибухонебезпечні предмети.
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