СOVID-19 в Україні: кількість випадків зараження зростає [ Редактировать ]
11787 українців інфікувались коронавірусом минулої доби. 172 людини померло, 6155 - одужало. Такі дані наводить міністерство охорони здоров'я. У Києві кількість інфікованих - понад тисяча.
На Дніпропетровщині 740 випадків, На Запоріжжі 727. Дещо менше на Київщині та СУмщині.
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