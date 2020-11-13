Николай Скорик рассказал о первых шагах в должности мэра [ Редактировать ]
13 ноября на встрече с жителями Одессы кандидат в мэры города от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик рассказал о первых шагах в должности мэра.
"Сегодня в Одессе накопилось очень много проблем, которые городская власть не хотела решать годами. На каждой встрече с одесситами мы обсуждали тяжелое положение в медицине, высокие тарифы и критическое состояние жилого фонда, отсутствие помощи одесским семьям с городского бюджета", - отметил Николай Скорик.
Одесса - богатый город, и в городском бюджете есть средства для решения этих проблем, подчеркнул он.
"Главное - распределять эти средства честно и прозрачно. Поэтому наведение порядка в городском бюджете, аудит всего того, что делала нынешняя власть с застройкой, арендой одесской земли и недвижимости - одна из главных наших задач. Мы снизим тарифы, увеличим финансирование медицины, введем компенсации из городского бюджета для неработающих пенсионеров на покупку лекарств. Городской бюджет Одессы станет социально ориентированным и будет работать на развитие города", - подчеркнул Николай Скорик.
Кандидат в мэры от ОП-ЗЖ подчеркнул, что его задача - стать мэром для всех одесситов, а не только для тех, кто отдал за него голоса.
"Мы не будем делить людей на "своих" и "чужих", объединимся для того, чтобы город начал меняться. Все проблемы нельзя решить разом, но жители должны чувствовать, что власть о них заботится и экономика работает. 15 ноября мы можем это сделать - вернуть в Одессу справедливую власть, комфорт и благополучие и одесситам", - акцентировал кандидат в мэры.
Напомним, 15 ноября в Одессе состоится второй тур выборов мэра.
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