В пятницу, 13 ноября, комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендует парламенту рассмотреть шесть законопроектов, которые касаются работы Конституционного суда. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина",

В частности, законопроект №4311 предлагает установить, что КСУ полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе есть не менее 17 судей с соответствующими полномочиями.

Комитет рекомендовал сократить наполовину сроки представления альтернативных законопроектов и подготовки к первому чтению этого законопроекта.

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Также комитет рекомендовал внести в повестку дня альтернативные законопроекты №4311-1 и №4311-2.

Первый предлагает установить, что КСУ полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе минимум 2/3 судей, которые имеют полномочия.

Второй предлагает уменьшить с 12 до 10 количество судей, уполномоченных осуществлять конституционное производство.

Кроме того, предлагается рассмотреть законопроект №4319 о внесении изменений в закон о КСУ касательно порядка рассмотрения дел. Согласно ему, для принятия решений и выводов Большой палатой КСУ нужно не менее 12 голосов судей КС вместо 10.

Еще Раде предлагают рассмотреть законопроект №4292 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, который касается мониторинга образа жизни судей для приведения его норм в соответствие с решением КСУ от 27 октября.

Комитет также рекомендовал внести в повестку дня альтернативный законопроект №4292-1 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, касающиеся определения правовых и организационных основ функционирования системы предотвращения коррупции в судах.

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