Комитет Рады объявил новый конкурс на должность судьи КСУ [ Редактировать ]
Комитет по вопросам правовой политики поддержал объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины. За это решение проголосовали 18 членов комитета.
Об этом свидетельствует онлайн-заседание комитета.
После данного решения на сайте Верховной рады обнародуют информацию о начале конкурса. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.
Ранее мы писали, что КСУ "парализовал" коронавирус.
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