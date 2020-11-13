Двоє людей загинуло, двоє травмовано через наїзд автівки на одну зі столичних зупинок громадського транспорту. Автотроща сталася близько восьмої ранку. Кадри аварії у Фейсбуці оприлюднив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

За його словами водій працював у одній зі служб таксі. І заснув за кермом. Пізніше у столичній поліції поточнили - 23-річний водій був тверезим, його затримали. За попередніми даними, він зіткнувся з припаркованим автомобілем, через що виїхав на автобусну зупинку.

41-річна жінка загинула на місці, а 60-річна киянка померла в машині швидкої допомоги. Варто згадати, що рівно два тижні тому подібна трагедія в центрі Києва, на Майдані Незалежності, теж забрала життя двох людей.