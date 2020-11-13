На передовій знову ворожі мінометні обстріли. Сьогодні російські найманці вели вогонь із забороненої зброї 82 калібру поблизу Кам'янки. А в районі Водяного застосували станковий гранатомет. Минулої доби зафіксували чотири атаки.

Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї у районі Новолуганського, Авдіївки та Водяного. Внаслідок обстрілів ніхто з українських бійців не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій - Геннадій Вівденко.

Морський піхотинець Володимир вчиться працювати з великокаліберним кулеметом. У минулому він - священник. З початком війни став волонтером. Рік тому вирішив захищати Батьківщину у батальйоні морської піхоти, що вже став рідним. Зараз спостерігає за ситуацією під окупованою Горлівкою.

Володимир, військовослужбовець 503 окремого батальйону морської піхоти України:

Ага чуємо десь вибух. Це десь окоп підірвали, щоб працювать і важка техніка трактори чи бульдозери. Особливо вранці це дуже чутно.

Бійці кажуть - найманці починають провокації зі своїх позицій, зазвичай із шостої ранку. За ці два тижні вже зафіксовано кілька спроб ворога перевірити готовність наших воїнів.

Володимир, військовослужбовець 503 окремого батальйону морської піхоти України:

Постріли вибухи ворожі безпілотником шниряють у небі. Правил безпеки все одно дотримуємося. Небезпека вона от от. Не розслабляємося тиша вона буває дуже оманливою

Олексій підсумовує: тихо на цій позиції після оголошення влітку перемир'я - було лише 12 годин.

Олексій Годзенко, пресофіцер 503 окремого батальйону морської піхоти України:

Щодня ми чуємо постріли в наш бік. Бувають і прицільні. Бачимо ворожі диверсійні групи які намагаються пройти щодо нас щодо наших сусідів і натякаємо їм що треба йти назад. - Як? - Переконливо.

Морпіх, який упродовж шести років пройшов найтяжчі бої на Донбасі та Приазов'ї, - ілюзій не плекає.

Едуард, військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти України:

Немає ніякої довіри до ворога, я на військовій службі з 2014 року, то знаю що не потрібно ворогу довіряти. У них немає ні честі, ні людських норм нічого святого.

Морпіхи посилили бойове чергування на цій позиції. Нещодавно була піхотна ворожа атака на укріплення побратимів поруч.