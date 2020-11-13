Уран окончательно перешел в знак Тельца и останется там целых семь лет. Это значит, что в жизни многих людей наступит новая полоса. Изменения ждут всех. Кому-то в этот период будет даваться все легко, кому-то придется приложить много усилий. О том, что ждет ближайшее 7 лет каждый знак зодиака, пишет newsyou.info.

Овен

Наконец-то Уран оставит в покое вашу личность, но войдет во второй дом и возьмется за ваши финансы. Во всем, что касается денег и имущества, будет штормить. Забудьте о том, чтобы спокойно протирать штаны в офисе и жить от зарплаты до зарплаты. Но не воспринимайте этот шторм как наказание звезд - Уран подарит вам шанс начать работать на себя, освободиться от финансовых обязательств и долгов. Вы уйдете от мнимой стабильности, пойдете на вольные хлеба, будете зарабатывать таким способом, как никогда ранее.

Телец

У Тельцов начнется новый цикл - это уникальный шанс начать жизнь с чистого листа. Уран входит в ваш знак, а значит, он перевернет вашу привычную жизнь с ног на голову. Вам захочется свободы и воздуха, ваша душа будет требовать кардинальных перемен и новых ощущений. Многие Тельцы начнут путешествовать или откроют для себя новые горизонты. Они по-новому посмотрят на свою жизнь, изменят мнение и отношение ко всему происходящему, могут решить расстаться с партнером в любви или бизнесе, если им покажется, что тот ограничивает их свободу. Они будут сбрасывать все ненужное, что мешает идти навстречу новому.

Близнецы

Уран переходит в ваш двенадцатый дом гороскопа, а это значит, что наступило время, когда нужно сбрасывать мешки с песком, чтобы воздушный шар вашей жизни взмыл ввысь. И речь идет не только о чем-то таком, что можно потрогать - свободолюбивая планета потребует от вас избавиться от обид, чувства вины, комплексов и прочих "изюминок". Некоторые Близнецы пойдут по пути духовного очищения, займутся медитацией, йогой или духовными практиками. Многих ждут путешествия, а кто-то решится на переезд за границу или в другой город.

Рак

Для Раков наступит время пересмотреть свой круг общения. Они будут искать единомышленников и отсекать тех, кто не интересуется ими и не поддерживает их. У многих заработок будет связан с Интернетом: кто-то получит профессию для работы в Сети; кто-то станет блогером и начнет работать на себя. Уран входит в ваш одиннадцатый дом гороскопа, дом мечты, так что это отличный момент для того, чтобы определить свою мечту и начать двигаться к ней в ближайшие семь лет, пока планета идет транзитом по знаку Телец.

Лев

Карьера и социальный статус - в этих сферах у Львов будут такие неожиданные перемены, что только держись. И эти перемены могут быть как со знаком плюс, так и минус. Уран входит в ваш десятый дом гороскопа, дом карьеры и статуса, так что в этих сферах у многих Львов произойдет пересмотр приоритетов, они изменят свои жизненные цели и пойдут в совершенно другую сторону. Это время, когда нужно делать все для того, чтобы люди видели вас такими, какими сами вы хотите казаться - красивыми, успешными и известными. Возможен незапланированный "статусный" брак, рождение ребенка.

Дева

Под влиянием Урана в Тельце Девы будут много путешествовать, ведь планета переходит в ваш девятый дом гороскопа. Вы будете много ездить - по работе, отдыхать или учиться. Многие Девы с головой нырнут в учебу, будут повышать свой профессиональный уровень или замахнутся на новую профессию. В любом случае, в из жизни произойдет что-то такое, из-за чего они никогда не будут прежними. По завершению этой "семилетки", они будут не такими, как есть сейчас.

Весы

Уран переходит в ваш восьмой дом гороскопа. Это дом финансов, но не тех, что заработаны вашим трудом. Это деньги, которые могут достаться вам по наследству, от партнера по бизнесу или вашего любимого человека. В этой сфере не будет тишины и стабильности - как со знаком минус, так и плюс. А еще восьмой дом - это о кризисных ситуациях. Только представьте, кризис да еще и под влиянием Урана… одним словом, готовьтесь к тому, что ближайшие семь лет вы скучать не будете. Многие из нас окажутся на перекрестке своей жизни и будут решать, куда идти.

Скорпион

Уран переходит в ваш седьмой дом - дом отношений, партнерства, брака. Вас ждут изменения в этой сфере, а вот какими они будут - это во многом зависит от того, насколько быстро вы приспосабливаетесь к новым обстоятельствам. Ведь одно и то же событие можно воспринимать со знаком плюс или минус, к примеру, тот же развод - для кого-то это трагедия, а для кого-то означает начало новой жизни. Многие Скорпионы пойдут под венец, а те, кто в безрадостных отношениях или в браке, подадут на развод.

Стрелец

В жизни Стрельцов Уран сделает акцент на две, казалось бы, полностью противоположные сферы. Планета переходит в ваш шестой дом, который, в целом, отвечает за работу и здоровье. Это означает, что в офисе Стрельцам скучать не придется, возможны взлеты и падения, уважение коллег и начальства и "немилость". Под влиянием Урана будет штормить, так что плыть по течению не получится. Но работа работой, а за здоровьем следите. Спорт и правильное питание еще никогда не были актуальны как сейчас.

Козерог

У Козерогов Уран "засветится" в пятом доме, который, в частности, отвечает за детей. Ждите пополнение в семье, скорее всего, незапланированное и как гром среди ясного неба. Этот дом такое символизирует любовь и отношения с противоположным полом, так что готовьтесь к флирту, романтическим знакомствам и свиданиям. На отдыхе позвольте себе курортный роман - вы заслужили, чтобы вашу размеренную жизнь немного "поштормило". Многие Козероги займутся творчеством или найдут себе новое хобби, а некоторые еще и заработают на этом.

Водолей

У Водолеев грядут перемены в сфере семьи и дома. Уран входит в ваш четвертый дом гороскопа, так что готовьтесь неожиданно сменить место жительства или свой семейный статус. Если вы живете с родителями, то можете переехать на съемное или в собственное жилье. Или ваша работа потребует от вас частой смены локации, поездок в пределах страны или заграницу. Возможны перемены в семейном статусе - брак или рождение ребенка.

Рыбы

Рыбам можно только позавидовать - Уран на следующие 84 года уходит из сектора финансов. Если последние семь лет вас штормило, то сейчас в финансах наступит тишь да гладь. Зато Уран перейдет в ваш третий дом, который отвечает за контакты, общение и мышление. Вы будете много общаться, познавать что-то новое, открывать для себя новые горизонты. Будет много поездок, по работе и на отдых. Многие Рыбы ударятся в учебу, а некоторые даже решат кардинально изменить профориентацию.

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