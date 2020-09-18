В пятницу, 18 сентября, Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой призвал власти Беларуси начать диалог с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.

В документе говорится, что Совет "призывает белорусские власти вступить в диалог с политической оппозицией, включая Координационный совет и гражданское общество, чтобы гарантировать уважение законодательства о правах человека, в том числе гражданские и политические права".

Отмечается, что власти Беларуси не выполнили своих обязательств в сфере избирательных прав граждан во время президентских выборов 9 августа.

СПЧ планирует провести "интерактивный диалог" о положении в Беларуси. Мониторингом ситуации в стране предложено заняться верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В документе к Бачелет обращена просьба "вести тщательный мониторинг положения в области прав человека" в стране в контексте состоявшихся президентских выборов.

До конца года она должна будет подготовить "устный промежуточный доклад" на эту тему, "за которым последует интерактивный диалог", а также подготовить всеобъемлющий письменный доклад для обсуждения на следующей, 46-й сессии Совета, которая должна состояться в первой половине 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Тихановская выступит на встрече министров иностранных дел ЕС.