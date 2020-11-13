Єдиної позиції щодо закінчення карантинув Україні немає. Про це сказав народний депутат партії "Слуга народу" Дмитро Наталуха у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА".

Депутат також додав, що хотів би отримати і побачити розрахунки на підставі яких приймалося рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня.

Немає єдиного обгрунтування введення в Україні карантину вихідного дня, на якій підставі взагалі ми це робимо - просто невідомо

Також депутат розказав, що були створенні всі умови аби працювати нормально - були скасовані перевірки, була надана змога працювати дистанційно, а також уряду були надані 11 доручень, як підготуватися до другої хвилі карантину.

Ми дали 11 доручень уряду, як підготуватися до другої хвилі карантину, а саме - запустити екстренну телефонну лінію, підготувати спеціальну програму безвідсоткових кредитів на компенсацію заробітної плати та інші

Також депутат наголосив, що із 11 позицій було виконано лише 4 програми.