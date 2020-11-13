Карантин выходного дня: какие города отказались ужесточать ограничения [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 13 ноября, в Украине некоторые города отказались вводить карантин выходного дня, объясняя это тяжелыми последствиями для их экономики. Центральная власть отреагировала и заявила, что у мэров нет полномочий запрещать действие решений правительства.
Усиливать карантин отказались:
- Днепр,
- Львов,
- Мукачево,
- Черкассы,
- Тернополь,
- Краматорск,
- Славянск,
- Ривне,
- Житомир,
- Мариуполь.
Главы этих городов считают, что ужесточение карантина в таком виде неэффективное, но последствия для городского бюджета значительные.
Во Львове исполком принял решение, что суббота и воскресенье до конца ноября будут рабочими днями и это, согласно документу, позволяет работать всем заведениям, на которе распространяется карантин выходного дня.
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