По состоянию на пятницу, 13 ноября, в Украине некоторые города отказались вводить карантин выходного дня, объясняя это тяжелыми последствиями для их экономики. Центральная власть отреагировала и заявила, что у мэров нет полномочий запрещать действие решений правительства.

Усиливать карантин отказались:

Днепр,

Львов,

Мукачево,

Черкассы,

Тернополь,

Краматорск,

Славянск,

Ривне,

Житомир,

Мариуполь.

Главы этих городов считают, что ужесточение карантина в таком виде неэффективное, но последствия для городского бюджета значительные.

Во Львове исполком принял решение, что суббота и воскресенье до конца ноября будут рабочими днями и это, согласно документу, позволяет работать всем заведениям, на которе распространяется карантин выходного дня.