Пішов з життя актор і режисер Армен Джигарханян на 85 році. У нього було хворе серце, у 2018 році його шпиталізували через інфаркт. Після цього він повернувся до роботи в Московському театрі, який очолював з 1996 року.

Армен Джигарханян - один із найвпізнаваніших радянських і російських акторів, зіграв 275 ролей у кіно та на телебаченні, за що потрапив до книги рекордів Гіннеса.