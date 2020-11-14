На 85 році пішов з життя актор і режисер Армен Джигарханян [ Редактировать ]
Пішов з життя актор і режисер Армен Джигарханян на 85 році. У нього було хворе серце, у 2018 році його шпиталізували через інфаркт. Після цього він повернувся до роботи в Московському театрі, який очолював з 1996 року.
Армен Джигарханян - один із найвпізнаваніших радянських і російських акторів, зіграв 275 ролей у кіно та на телебаченні, за що потрапив до книги рекордів Гіннеса.
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