Президент США Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Избирательные комиссии должны начать сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.

Об этом Трамп написал в Twitter.

При этом Twitter пометил призыв президента примечанием "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".

"Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии - это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи", - сообщил глава государства.

Ранее Трамп высказался о будущей администрации президента.