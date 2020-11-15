Трамп призвал остановить пересчет голосов [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Избирательные комиссии должны начать сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.
Об этом Трамп написал в Twitter.
При этом Twitter пометил призыв президента примечанием "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".
"Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии - это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи", - сообщил глава государства.
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