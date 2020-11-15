Российское оружие поставляли на Ближний Восток и в Северную Африку Источник: Европол

В Испании арестовали членов преступной группировки, наладившую контрабанду оружия в горячие точки. В банду входили несколько граждан Украины, сообщает Europol.

Аресты проведены в трех испанских провинциях - Барселоне, Валенсии и Аликанте. Задержаны семь человек: местные жители, а также украинцы и граждане Латвии.

Контрабандисты поставляли российское оружие на Ближний Восток и в страны Северной Африки. Грузовые суда из Украины фрахтовались в Испании и с легальным грузом шли по Средиземному морю к покупателям с оружием.

В зоны боевых действий поставлялось не только стрелковое оружие и боеприпасы, но и спецзаказы, например, танки.

Деньги переводились на счета в швейцарских и британских банках, а далее через торговые компании выводились в Испанию.

В Европоле сообщили, что банда была хорошо организованной и имела обширные связи. Например, ей удалось вытащить из тюрьмы в Греции капитана судна, задержанного за торговлю оружием.

Выйти на след контрабандистов благодаря внутреннему конфликту между двумя главарями, которые не могли поделить зоны влияния.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали главаря банды торговцев оружием.