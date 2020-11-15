В Испании задержали торговцев оружием из Украины (видео) [ Редактировать ]
Источник: Европол
В Испании арестовали членов преступной группировки, наладившую контрабанду оружия в горячие точки. В банду входили несколько граждан Украины, сообщает Europol.
Аресты проведены в трех испанских провинциях - Барселоне, Валенсии и Аликанте. Задержаны семь человек: местные жители, а также украинцы и граждане Латвии.
Контрабандисты поставляли российское оружие на Ближний Восток и в страны Северной Африки. Грузовые суда из Украины фрахтовались в Испании и с легальным грузом шли по Средиземному морю к покупателям с оружием.
В зоны боевых действий поставлялось не только стрелковое оружие и боеприпасы, но и спецзаказы, например, танки.
Деньги переводились на счета в швейцарских и британских банках, а далее через торговые компании выводились в Испанию.
В Европоле сообщили, что банда была хорошо организованной и имела обширные связи. Например, ей удалось вытащить из тюрьмы в Греции капитана судна, задержанного за торговлю оружием.
Выйти на след контрабандистов благодаря внутреннему конфликту между двумя главарями, которые не могли поделить зоны влияния.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали главаря банды торговцев оружием.
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