Взрывы и стрельба: в Минске силовики жестко разгоняют протестующих (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 15 нояброя, на акции протеста начались жесткие задержания и разгон протестующих слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Об этом сообщает Tut.by.
По данным СМИ, в районе Площади перемен в Минске перемен, где собрались несколько тысяч человек, взорвалось не меньше четырех светошумовых гранат.
Как отметили очевидцы происходящего, после взрывов "несколько людей лежат на земле с травмами", некоторые из пострадавших получила травмы в результате попадания осколка светошумовой гранаты.
Около станции метро "Пушкинская" осколком светошумовой гранаты примерно в 13.00 ранили женщину. Ее посадили на бордюрчик у одного из выходов метро, очевидец сбегал в аптеку, купил бинт и антисептик. Женщине остановили кровь, перевязали ногу и дождались приезда скорой помощи, которая ее забрала. По словам женщины, граната взорвалась практически у нее под ногами.
Стоит отметить, по данным СМИ, силовики распылили слезоточивый газ и гранаты еще в начале акции протеста.
Также силовики применяли грубую силу и избивали мирных людей.
Важно, Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись, на которой виден взрыв и призвала международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.
Tens of thousands of Belarusians gathered across #Belarus today to protest peacefully in memory of the murdered Raman Bandarenka. Lukashenka used gas, grenades and firearms against the protesters. Many wounded and injured. Devastating. pic.twitter.com/swkK7lz29g— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 15, 2020
Как ранее сообщалось, Тихановская объявила амнистию за захват Лукашенко.
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