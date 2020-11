В Минске, 15 нояброя, на акции протеста начались жесткие задержания и разгон протестующих слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Об этом сообщает Tut.by.

По данным СМИ, в районе Площади перемен в Минске перемен, где собрались несколько тысяч человек, взорвалось не меньше четырех светошумовых гранат.

Как отметили очевидцы происходящего, после взрывов "несколько людей лежат на земле с травмами", некоторые из пострадавших получила травмы в результате попадания осколка светошумовой гранаты.

Стоит отметить, по данным СМИ, силовики распылили слезоточивый газ и гранаты еще в начале акции протеста.

Также силовики применяли грубую силу и избивали мирных людей.

Важно, Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись, на которой виден взрыв и призвала международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.

Tens of thousands of Belarusians gathered across #Belarus today to protest peacefully in memory of the murdered Raman Bandarenka. Lukashenka used gas, grenades and firearms against the protesters. Many wounded and injured. Devastating. pic.twitter.com/swkK7lz29g