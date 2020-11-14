Оппозиционерка Светлана Тихановская, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки". Об этом Тихановская написала в Telegram-канале.

Тихановская назвала Лукашенко и его пособников "террористической организацией".

Я, Светлана Тихановская, объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее.

Она также отметила, что ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы.

Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло.

Стоит отметить, что Тихановская призвала "нейтрализовать идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии".

Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники – террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления

Также Тихановская анонсировала сбор информации о преступлениях режима Лукашенко и "голосование за обвинение подозреваемых".

По ее словам, 20 декабря беларусы должны выйти на масштабный марш "с заявлением Народного обвинения".

После подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного Обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство.

Как ранее ссообщалось, Тихановская сообщила о готовности приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.

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