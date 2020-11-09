В центр беларуской столицы вышли пожилые митингующие и медики. Об этом сообщает Tut.by.

Граждане протестуют против насилия силовиков и требуют ухода Александра Лукашенко. В толпе ходил милиционер и снимал присутствующих на камеру, крича в громкоговоритель, что мероприятие несанкционированно, в связи с чем требовал разойтись.

Фото: TUT.by

Отмечается, что участники марша несли плакаты и цветы. Работники полиции останавливало автомобили, которые приветствовали сигналами колонну пенсионеров и медиков.

Ранее мы писали, что в Минск заехали броневики с пулеметами. Таким образом власти подготавливались к очередному маршу.