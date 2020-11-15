У Румунії загорілася лікарня для хворих на СOVID-19 [ Редактировать ]
У Румунії загорілася лікарня для хворих на СOVID-19. Вогонь забрав життя десяти тяжкохворих. Ще кілька людей - травмувалися. Трагедія сталася в місті П'ятра-Нямц. Спалахнуло у відділенні інтенсивної терапії, де пацієнти перебували на штучній вентиляції легень. Один із лікарів кинувся рятувати хворих і дістав опіки. Зараз він - у критичному стані. Постраждали також інші медики.
Імовірною причиною займання вважають коротке замикання. А миттєвому поширенню вогню міг сприяти кисень, який подавали пацієнтам. Низка схожих випадків сталася навесні в Росії. Через недосконалість апарату ШВЛ загинули шестеро людей.
по теме
9 кримінальних проваджень і майже тисяча адмінпротоколів за добу. І це результати лише першого тижня так званого карантину вихідного дня
Максим Степанов не встояв перед хворобою, і тепер на самоізоляції. Обіцяє щодня звітувати про свій "шлях пацієнта"
11787 українців інфікувались коронавірусом минулої доби. 172 людини померло, 6155 - одужало. Такі дані наводить міністерство охорони здоров'я
У Кабінеті міністрів України оприлюднили постанову про запровадження "карантину вихідного дня". Він діятиме з суботи до опівночі понеділка з 14 до 30 листопада
В Україні й досі, аби зробити безкоштовний тест на СOVID-19, потрібно чекати по кілька тижнів. За цей час люди встигають одужати