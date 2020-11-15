У Румунії загорілася лікарня для хворих на СOVID-19. Вогонь забрав життя десяти тяжкохворих. Ще кілька людей - травмувалися. Трагедія сталася в місті П'ятра-Нямц. Спалахнуло у відділенні інтенсивної терапії, де пацієнти перебували на штучній вентиляції легень. Один із лікарів кинувся рятувати хворих і дістав опіки. Зараз він - у критичному стані. Постраждали також інші медики.

Імовірною причиною займання вважають коротке замикання. А миттєвому поширенню вогню міг сприяти кисень, який подавали пацієнтам. Низка схожих випадків сталася навесні в Росії. Через недосконалість апарату ШВЛ загинули шестеро людей.