На Донбасі доба минула без втрат серед військових [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби один обстріл із боку російських найманців. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
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Втрат серед армійців немає - запевнили у штабі. Оскільки ворожі атаки не несли загрози життю армійців, вогню у відповідь українські оборонці не відкривали