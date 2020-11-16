Після закінчення контракту Віталій Данилюк планує його продовжити доти, доки конфлікт на Сході не вгамується

На Донбасі минулої доби два обстріли з боку російських найманців. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Старогнатівки. Втрат і поранень серед українських захисників немає. Мій колега Геннадій Вівденко скористався порівняно спокійною ситуацією на передовій і зустрівся з армійцем, який п'ять років тому врятував знімальній групі "Інтера" - життя.

Дякую вам за життя, батьку, спасибі-спасибі. Ніколи цього не забуду. Воно само по собі не забуду була поставлена задача провести вас і вивести.

Це був запеклий бій в околицях селища Луганське 4 червня 2015 року. Ворог атакував українські позиції. У той час наша знімальна група виконувала там редакційне завдання і потрапила під вогонь.

Віталій Іванович Данилюк захистив собою оператора й журналіста мене, Геннадія Вівденка - від ворожих осколків. Від міни, калібром 82 міліметри.

Бійця тоді поранило: у нього влучило більше, ніж двадцять осколків. А це інтерв'ю з ним п'ятирічної давнини.

Віталій Данилюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Они знают, что у них папа молодец, всегда знают, что заботится о них. У нас все хорошо будет. Хотел бы передать привет ребятам, пусть держутся - скоро повернуся.

Чоловікові загрожувала ампутація ноги. Та лікарі зробили все можливе, аби врятувати кінцівку, і це їм вдалося. І тепер Віталій Данилюк - знову на передовій.

Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:

Іванич - він патріот, був поранений, з госпіталю він втік. "Я їду хлопці до вас"- і подзвонив патріот з великої букви людина слова, підписав контракт на пів року. І зара добавив ще не пів року.

А місяць тому в п'ятдесятидворічного Віталія народився син.

Віталій Данилюк, військовослужбовець Збройних сил України:

Три п'ятдесят, рост п'ятдесят один сантиметр. Відпустило руководство додому. Зустрівся, побачив синульку.

Після закінчення контракту Віталій Данилюк планує його продовжити доти, доки конфлікт на Сході не вгамується.