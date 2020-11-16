Накануне в Украине ввели новые карантинные ограничения. Начали действовать они уже на этих выходных - 14-15 ноября.

В том, как функционирует карантин "выходного дня" в нашей стране и пагубных последствиях изменений разбирались Podrobnosti.ua.

Читатели "Подробностей" прислали в редакцию фотографию маршрутки №220, которая этим утром, 16 ноября, была переполнена людьми.

Так есть ли смысл в новых карантинных ограничениях? Неужели вирус опасен только на выходных?

И как это поможет уменьшить статистику, если уже в будние дни люди не имеют возможности нормально передвигаться транспортом, делать покупки в магазине и стоять в очереди с соблюдением всех мер безопасности? Вопросы остаются открытыми.

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