Транспортный коллапс и массовые скопления: все последствия карантина "выходного дня" [ Редактировать ]
Накануне в Украине ввели новые карантинные ограничения. Начали действовать они уже на этих выходных - 14-15 ноября.
В том, как функционирует карантин "выходного дня" в нашей стране и пагубных последствиях изменений разбирались Podrobnosti.ua.
Читатели "Подробностей" прислали в редакцию фотографию маршрутки №220, которая этим утром, 16 ноября, была переполнена людьми.
Так есть ли смысл в новых карантинных ограничениях? Неужели вирус опасен только на выходных?
И как это поможет уменьшить статистику, если уже в будние дни люди не имеют возможности нормально передвигаться транспортом, делать покупки в магазине и стоять в очереди с соблюдением всех мер безопасности? Вопросы остаются открытыми.
Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.
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