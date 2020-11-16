Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН в его нынешней форме. По его словам, он не принимает никаких полезных решений.

Об этом Макрон заявил в интервью парижскому изданию Grand Continent.

Франция является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих правом вето. По словам президента страны, Европе нужно больше независимости, в том числе - в вопросах обороны.

США смогут признать ЕС союзником только в том случае, если он "относится серьезно к самому себе и независимый в собственной оборонной политике", считает Макрон.

Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Ранее сообщалось, что во Франции объявили максимальный уровень угрозы.