В четверг, 29 октября, во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны. Об этом сказал премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.

Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.

Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране.

У этого плана есть три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака". Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.

Напомним, что также в Ницце у базилики Нотр-Дам на людей напал неизвестный с ножом. Позже произошел еще один теракт.