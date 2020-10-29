Макрон созывает Совет нацобороны: во Франции объявили максимальный уровень угрозы [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны. Об этом сказал премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.
Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.
Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране.
У этого плана есть три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака". Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.
Напомним, что также в Ницце у базилики Нотр-Дам на людей напал неизвестный с ножом. Позже произошел еще один теракт.
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